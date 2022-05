Omicidio a Vittoria, legale indagato: ha colpito la prima persona che ha incontrato (Di giovedì 26 maggio 2022) Vittoria – “E’ uscito di casa con un coltello che aveva comprato online con l’intento di vendicarsi della comunità di Vittoria che, era convinto, lo avesse emarginato e ha colpito la prima persona che ha incontrato. Chiunque poteva essere la vittima”.Così l’avvocato Francesco Vinciguerra, legale del 28enne arrestato per l’Omicidio di Brunilda Halla, nel riferire quanto affermato dal suo assistito sul delitto. “Ha confessato tutto – aggiunge il penalista – ma è un assassinio senza movente, tanto che il verbale dell’interrogatorio è di una pagina e mezzo. Lui si sentiva vittima di ‘bullismo’ perché si sentiva osteggiato dalla società. E’ figlio di una tranquilla famiglia borghese di Vittoria. Aveva avuto problemi psicologici, ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 26 maggio 2022)– “E’ uscito di casa con un coltello che aveva comprato online con l’intento di vendicarsi della comunità diche, era convinto, lo avesse emarginato e halache ha. Chiunque poteva essere la vittima”.Così l’avvocato Francesco Vinciguerra,del 28enne arrestato per l’di Brunilda Halla, nel riferire quanto affermato dal suo assistito sul delitto. “Ha confessato tutto – aggiunge il penalista – ma è un assassinio senza movente, tanto che il verbale dell’interrogatorio è di una pagina e mezzo. Lui si sentiva vittima di ‘bullismo’ perché si sentiva osteggiato dalla società. E’ figlio di una tranquilla famiglia borghese di. Aveva avuto problemi psicologici, ...

Advertising

repubblica : Vittoria, uccisa a coltellate mentre chiude il portone di casa. L'assassino ha confessato. 'Omicidio casuale, gesto… - quotidianodirg : #Cronaca #brunildahalla #notiziainprimopiano Omicidio a Vittoria, legale indagato: ha colpito la prima persona che… - tfnews_t : #Vittoria, confessa il #28enne #siciliano che ieri ha ucciso #BrunildaHalla #news #tfnews #cronaca #italia… - QdSit : Appaiono sconcertanti le dichiarazioni dell'avvocato Francesco Vinciguerra, il legale del 28enne arrestato per l'om… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Ha confessato l'autore dell'omicidio di una giovane donna in strada a Vittoria, in Sicilia. È un 28enne senza rapporti né legam… -