Hussein Al - Sheikh è il nuovo segretario del Comitato esecutivo dell'. Lo ha deciso - riporta la Wafa - il presidenteMazen. Al - Sheikh prende il posto di Saeb Erekat - a lungo segretario dell'organizzazione - morto a fine 2020 di Covid. La nomina - secondo i ......- in un momento in cui l'attenzione del mondo è puntata su Israele non solo per la morte di... 'l'aggressione alla folla che esibiva la bandiera dell'(Organizzazione di liberazione della ... Olp: Abu Mazen nomina Hussein Al-Sheikh nuovo segretario - Medio Oriente Hussein Al-Sheikh è il nuovo segretario del Comitato esecutivo dell'Olp. Lo ha deciso - riporta la Wafa - il presidente Abu Mazen. Al-Sheikh prende il posto di Saeb Erekat - a lungo segretario dell'or ..."Per riportare la pace in quelle aree, bisogna porre fine all'occupazione smantellando il sistema di apartheid e l'anacronistico dominio coloniale che Israele ha imposto" ...