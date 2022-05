“Oggi è un altro giorno”, il dramma di Paolo Mengoli: “Dopo 22 anni ho scoperto che non è mia figlia” (Di giovedì 26 maggio 2022) Paolo Mengoli ha partecipato alla trasmissione Rai “Oggi è un altro giorno”, condotta da Serena Bortone. Il cantate ha raccontato una notizia che lo ha colpito profondamente. Quella che pensava essere sua figlia Giulia, in realtà non lo è. La verità è venuta a galla solo Dopo 22 anni. “Oggi è un altro giorno”, il dramma di Paolo Mengoli Paolo Mengoli si è raccontato a Serena Bortone nel corso della puntata di “Oggi è un altro giorno”, in onda su Rai 1 mercoledì 25 maggio. La protagonista di questa vicenda è la figlia Giulia. Il cantante, popolare ... Leggi su tvzap (Di giovedì 26 maggio 2022)ha partecipato alla trasmissione Rai “è un”, condotta da Serena Bortone. Il cantate ha raccontato una notizia che lo ha colpito profondamente. Quella che pensava essere suaGiulia, in realtà non lo è. La verità è venuta a galla solo22. “è un”, ildisi è raccontato a Serena Bortone nel corso della puntata di “è un”, in onda su Rai 1 mercoledì 25 maggio. La protagonista di questa vicenda è laGiulia. Il cantante, popolare ...

