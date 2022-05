Occhio alla disponibilità di biglietti per Palermo-Feralpisalò in giornata (Di giovedì 26 maggio 2022) Bisogna fare molta attenzione alla questione relativa ai biglietti per Palermo-Feralpisalò, in vista della semifinale di ritorno in programma in terra siciliana durante il prossimo fine settimana. Ticket a ruba già ieri, prima che andasse in scena il match di andata, con ulteriore impennata dovuta al successo degli ospiti con un netto 3-0. Finale praticamente ipotecata e Serie B non così lontana, ma questo non ha minimamente fatto scemare la voglia di sostenere la compagine rosanero. Anzi, in mattinata è stata superata la soglia dei 28.000 biglietti staccati per il pubblico del Barbera. Alcune importanti indicazioni a proposito dei residui biglietti per Palermo-Feralpisalò Dunque, parlando di calcio italiano, non resta in piedi solo la questione ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 26 maggio 2022) Bisogna fare molta attenzionequestione relativa aiper, in vista della semifinale di ritorno in programma in terra siciliana durante il prossimo fine settimana. Ticket a ruba già ieri, prima che andasse in scena il match di andata, con ulteriore impennata dovuta al successo degli ospiti con un netto 3-0. Finale praticamente ipotecata e Serie B non così lontana, ma questo non ha minimamente fatto scemare la voglia di sostenere la compagine rosanero. Anzi, in mattinata è stata superata la soglia dei 28.000staccati per il pubblico del Barbera. Alcune importanti indicazioni a proposito dei residuiperDunque, parlando di calcio italiano, non resta in piedi solo la questione ...

