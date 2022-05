Obi-Wan Kenobi | i volumi Panini Comics da leggere prima di vedere la serie con Ewan McGregor

(Di giovedì 26 maggio 2022) Ladedicata a Obi-Wanarriverà domani su Disney+ e, per chi volesse scoprire qualche dettaglio in più sul cavaliere jedi, ecco alcuni utilidella. L'attesa dei fan di Star Wars sta per finire: domani arriverà su Disney+ ladedicata a Obi-Wanche riporterà gli spettatori su Tatooine. Per immergersi totalmente nell'universo della saga e nella storia del cavaliere jedi interpretato dapropone unadiimperdibili che aiuteranno a orientarsi nella vita dell'iconico personaggio. LaObi-Wanracconta degli eventi ambientati dieci anni dopo ...

In preparazione al debutto di Obi-Wan Kenobi, previsto per domani 27 maggio su Disney+, è stato pubblicato un utile video riassunto delle precedenti apparizioni live action del maestro Jedi. Il filmato ripercorre gli eventi a ...