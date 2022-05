Notte di fuoco a Stromboli | incendio durante riprese fiction

(Di giovedì 26 maggio 2022) Palermo, 26 mag. (Adnkronos) -disull'isola di, dove ieri mattina è scoppiato unche poi si è propagato per decine di ettari alimentato dal forte vento di scirocco. Dall'alba sono di nuovo in volo i Canadair per tentare di spegnere le fiamme che hanno distrutto piante e alberi. L'sarebbe scoppiatoledella'Protezione civile' con Ambra Angiolini. Il regista della, Marco Pontecorvo, sarà sentito nelle prossime ore dai Vigili del. Secondo gli abitanti di, l'intenzione del regista era quella di simulare un piccoloma poi per errore ilsarebbe esploso davvero a causa ...

SkyTG24 : Notte di fuoco a Stromboli, fiamme alimentate dal vento di scirocco - Adnkronos : Incendio a #Stromboli, Canadair ancora in azione: fiamme potrebbero essere partite dal set di una fiction. #notizie… - nives71556203 : RT @geascanca: Questa è Stromboli, ieri notte: racconta un’amica che vive lì che l’incendio (fermato sull’orlo delle case) è stato causato… - andreafrugiuele : RT @geascanca: Questa è Stromboli, ieri notte: racconta un’amica che vive lì che l’incendio (fermato sull’orlo delle case) è stato causato… - Sabri_Signo : RT @geascanca: Questa è Stromboli, ieri notte: racconta un’amica che vive lì che l’incendio (fermato sull’orlo delle case) è stato causato… -

... ancor più velenoso e fatale in un ambiente che ama cuocerti alentissimo; è lì che Mourinho ... e poi scompare col suo mistero chiuso in sé, nellapiù dolce che la Roma abbia mai vissuto da ...Da Lipari nel cuore dellaera partito il traghetto della Siremar che ha trasportato tre vigili del, tre automezzi dei Vigili del. Su Stromboli erano già impegnati i carabinieri che ...Palermo, 26 mag. Notte di fuoco sull'isola di Stromboli, dove ieri mattina è scoppiato un incendio che poi si è propagato per decine di ettari alimentato dal forte vento di scirocco. Dall'alba sono di ...Una notte di fuoco, con gli abitanti dell'isola mobilitati per dare una mano e provare a contenere le fiamme altissime, che ripropone la polemica per l'assenza nell'isola, con un vulcano attivo, di un ...