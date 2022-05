Non solo energia. Italia e Algeria cercano dialogo strategico (Di giovedì 26 maggio 2022) Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è stato molto chiaro sulla dimensione dei legami tra l’Italia e l’Africa intervenendo alla Giornata dell’Africa organizzata mercoledì 25 maggio alla Farnesina. La volontà di approfondire le relazioni si basa su aspetti di natura geopolitica, questioni culturali, e ovviamente sul quadro economico/commerciale. E qui il mondo dell’energia gioca un ruolo centrale – ora che l’Europa, e quindi l’Italia, intendono affrancarsi dalla dipendenza russa, divenuta inaccettabile dopo l’invasione ucraina. Alla luce di tutto questo, l’Algeria acquista un ruolo decisivo. L’allargamento dell’accordo energetico per le forniture di gas ha un valore altamente strategico per l’Italia ed è un elemento di approfondimento dei rapporti. La visita di oggi del presidente ... Leggi su formiche (Di giovedì 26 maggio 2022) Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è stato molto chiaro sulla dimensione dei legami tra l’e l’Africa intervenendo alla Giornata dell’Africa organizzata mercoledì 25 maggio alla Farnesina. La volontà di approfondire le relazioni si basa su aspetti di natura geopolitica, questioni culturali, e ovviamente sul quadro economico/commerciale. E qui il mondo dell’gioca un ruolo centrale – ora che l’Europa, e quindi l’, intendono affrancarsi dalla dipendenza russa, divenuta inaccettabile dopo l’invasione ucraina. Alla luce di tutto questo, l’acquista un ruolo decisivo. L’allargamento dell’accordo energetico per le forniture di gas ha un valore altamenteper l’ed è un elemento di approfondimento dei rapporti. La visita di oggi del presidente ...

