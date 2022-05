No | il World economic forum non ha «una sua polizia privata»

Leggi su facta.news

(Di giovedì 26 maggio 2022) Il 23 maggio 2022 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra la manica di un uomo in uniforme con un distintivo in cui si legge «police». L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Ah quindi il WEF ha la sua… Interessante…». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. L’immagine è reale, ma non mostra un agente didel(Wef), organizzazione internazionale non governativa con sede in Svizzera che ogni anno organizza un incontro su svariate questioni globali a Davos. Contattate dai colleghi di Reuters, le forze dell’ordine del Cantone dei Grigioni, dove ...