Nicola Savino Lascia Mediaset: Ecco Dove Lo rivedremo in Tv! (Di giovedì 26 maggio 2022) Nicola Savino sembra pronto a Lasciare Mediaset. Proprio così, non è ancora ufficiale, ma l'opinionista dell'Isola dei famosi potrebbe diventare il volto di punta di Tv8. Secondo i bene informati, la sua nuova avventura partirà a settembre e per lui sarebbero già pronti due nuovi programmi. In attesa di avere conferme ufficiali da parte del diretto interessato, Ecco le ultime novità sul nostro Nicola Savino! Nicola Savino dice addio a Mediaset e sbarca su Tv8! Grandi cambiamenti in vista per Nicola Savino. L'attuale opinionista dell'Isola dei famosi, alla fine di questa stagione televisiva dirà addio a Mediaset. Lo ha riferito il portale Pipol Tv, che assicura che la ...

