Netflix diventa il simbolo della crisi degli abbonamenti

(Di giovedì 26 maggio 2022) L’economiasi sta avviando a subire l’effetto? Financial Times, pagina 17, di Helen Thomas. Ho cancellato di recente un servizio di streaming online. Beh, io ci ho provato. Il mio primo tentativo non è riuscito a destreggiarmi tra le ripetute offerte e le richieste di “sei sicuro?”. La mia scatola di ricette arriva molto meno spesso. Ho cancellato un abbonamento di bellezza e ne ho declassato un altro. Ho deciso di rinunciare alle consegne di rotoli da cucina perché, davvero, ho bisogno di un’altra di queste cose? Sono stata ripetutamente infastidita dall’attrito che comporta la gestione dei variche fanno partenostra vita quotidiana. Sono uno stereotipo economico ambulante, sempre più nel mirino delle autorità di regolamentazione mondiali. L’economia ...

Advertising

Matteo13659657 : RT @gayit: Heartstopper diventa set LEGO, parla il creatore - Dorian221190 : RT @gayit: Heartstopper diventa set LEGO, parla il creatore - gayit : Heartstopper diventa set LEGO, parla il creatore - Ilmarchese15 : RT @fratotolo2: Quando i guadagni calano, si diventa decisamente meno “inclusivi”. #Netflix - PhryneFisher4 : RT @fratotolo2: Quando i guadagni calano, si diventa decisamente meno “inclusivi”. #Netflix -

Telefonino.net

Da quando suè uscita la terza stagione , che si concludeva con un finale a dir poco ... l'estate è arrivata anche a Hawkins e un nuovo centro commercialel'attrattiva principale della ...Indebitarsiquindi molto più oneroso', ragiona De Novellis. L'economista rimarca poi le ... è riconducibile anche la diminuzione degli abbonamenti alle piattaforme come, testimoniato da ... Horizon e God of War diventano serie TV per Netflix e Prime Video Prodotti di bellezza, vestiti, caffè biologico e molto altro: lo streaming ha fatto da apripista per i business basati sulla sottoscrizione.