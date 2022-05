Netflix diventa il simbolo della crisi degli abbonamenti

(Di giovedì 26 maggio 2022) L’economiasi sta avviando a subire l’effetto? Financial Times, pagina 17, di Helen Thomas. Ho cancellato di recente un servizio di streaming online. Beh, io ci ho provato. Il mio primo tentativo non è riuscito a destreggiarmi tra le ripetute offerte e le richieste di “sei sicuro?”. La mia scatola di ricette arriva molto meno spesso. Ho cancellato un abbonamento di bellezza e ne ho declassato un altro. Ho deciso di rinunciare alle consegne di rotoli da cucina perché, davvero, ho bisogno di un’altra di queste cose? Sono stata ripetutamente infastidita dall’attrito che comporta la gestione dei variche fanno partenostra vita quotidiana. Sono uno stereotipo economico ambulante, sempre più nel mirino delle autorità di regolamentazione mondiali. L’economia ...

Advertising

MBellabarba : Avete visto #StrangerThings 4 ? Diventa brutto come l’ultima stagione de “La casa di carta”? #serietv #netflix #STRANGERTHINGS4 - klavskairipa : mare fuori diventa una serie netflix?? - sophiozz : A me purtroppo di stranger things … Credo che dopo aver visto quel capolavoro di Dark qualsiasi altra cosa sui gene… - il_Conte78 : RT @MegaNerd__: Sony ha ufficializzato la lavorazione di una serie tv ispirata ad uno dei suoi videogiochi di punta, #HorizonZeroDawn. Ecco… - MegaNerd__ : Sony ha ufficializzato la lavorazione di una serie tv ispirata ad uno dei suoi videogiochi di punta, … -

TvZoom

... così come nello spazio dedicato ai contenuti video si impongono piattaforme comeper le ... quando si accompagna alla tecnologia a LED, anche la fruizione delle immaginimigliore per ...Oltre a Nyad, che dovremmo vedere a breve suI creatori della serie Netflix, appena tornata in streaming con 7 nuovi episodi, hanno chiamato questa stagione "la nostra Game of Thrones": c'è un motivo ben preciso e ve lo spieghiamo.Abbiamo già visto le novità di giugno in arrivo su Netflix, successivamente su Disney+ e ora è arrivato il momento di parlare di coa vuole riservarci Amazon Prime Video nel nuovo mese. I contenuti ine ...