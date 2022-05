Netflix | Claudia Gerini torna Jessica per il lancio di Stranger Things | la telefonata con Ivano davanti alla Fontana di Trevi

(Di giovedì 26 maggio 2022) Il famoso “o famo strano” diventa “o famo” nello spot cheha lanciato sui social in occasione dell’uscita della quarta stagione di. Un video giratodiin cui compare un ospite speciale, ossianei pannidi Viaggi di nozze al telefono con, suo marito (nel film interpretato da Carlo Verdone). La clip è di pochi secondi ma è imperdibile per tutti gli appassionati di Verdone (e non solo per loro) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

TuttoSuRoma : «'O famo stranger»: il video Netflix di Claudia Gerini a Fontana di Trevi fa impazzire il web - leggoit : «‘O famo stranger»: il #video #Netflix di Claudia Gerini a Fontana di Trevi fa impazzire il web - 3cinematographe : Una scritta campeggia sulla sede romana di #Netflix per il lancio di #StrangerThings 4. Che ci sia lo zampino di Cl… - YolBlog : Stranger Things – Netflix: Claudia Gerini l’attrice riveste per un giorno i panni di Jessica - claudia_pirani : Il gioco di Gerald il film. -

Leggi anche > ''O famo stranger': il videodiGerini a Fontana di Trevi fa impazzire il web Liotta stava vivendo un momento di grande rinascita. Gli ultimi suoi impegni ...Gerini ha quindi rivestito per un giorno i panni di Jessica in uno speciale video postato sui canali social di. Il Marquee, che ricorda le facciate dei cinema degli anni '70, è ...IL RITORNO DI JESSICA E IVANO È già un cult per tutti gli appassionati di Verdone (e non solo) la breve clip pubblicata da Netflix per lanciare la quarta stagione di Stranger things. Guardate [VIDEO] ...Claudia Gerini torna a vestire i panni di Jessica di Viaggi di Nozze per celebrare il ritorno di Stranger Things con la quarta stagione. E sul Marquee di Netflix in piazza Fontana di Trevi appare la ...