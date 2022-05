Né Ucraina né Russia sono sul punto di negoziare (Di giovedì 26 maggio 2022) L’inerzia della guerra nell’est ucraino, dove si snoda l’invasione russa da circa due mesi, sembra essersi parzialmente invertita, con le forze di Kiev che stanno subendo un arretramento. Il punto di penetrazione è l’area di Popasna, al confine tra l’Oblast di Luhansk e quello di Donetsk – le due autoproclamate repubbliche autonome del Donbas che la Russia ha riconosciuto nei giorni precedenti all’aggressione. Popasna è quello che in termini militari si definisce un “saliente”: una parte del teatro di battaglia in cui le truppe russe (in questo caso) si muovono all’interno di un territorio più o meno controllato dagli ucraini – in fase “rientrante”. Sarà determinante vedere come nei prossimi giorni le forze di Mosca e i ribelli filo-russi riusciranno a proteggere la penetrazione. Un saliente più è approfondito e più mette in difficoltà l’avversario, ma ... Leggi su formiche (Di giovedì 26 maggio 2022) L’inerzia della guerra nell’est ucraino, dove si snoda l’invasione russa da circa due mesi, sembra essersi parzialmente invertita, con le forze di Kiev che stanno subendo un arretramento. Ildi penetrazione è l’area di Popasna, al confine tra l’Oblast di Luhansk e quello di Donetsk – le due autoproclamate repubbliche autonome del Donbas che laha riconosciuto nei giorni precedenti all’aggressione. Popasna è quello che in termini militari si definisce un “saliente”: una parte del teatro di battaglia in cui le truppe russe (in questo caso) si muovono all’interno di un territorio più o meno controllato dagli ucraini – in fase “rientrante”. Sarà determinante vedere come nei prossimi giorni le forze di Mosca e i ribelli filo-russi riusciranno a proteggere la penetrazione. Un saliente più è approfondito e più mette in difficoltà l’avversario, ma ...

