Napoli-Ospina, il portiere valuta l’idea Real Madrid (Di giovedì 26 maggio 2022) Il portiere del Napoli David Ospina sta valutando l’ipotesi Real Madrid per il futuro. David Ospina non ha ancora deciso se confermare la sua permanenza … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 26 maggio 2022) IldelDavidstando l’ipotesiper il futuro. Davidnon ha ancora deciso se confermare la sua permanenza … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

_SiGonfiaLaRete : Le ultime sul futuro di #Ospina - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDM - Napoli, il rinnovo di David Ospina è sempre più difficile: piace Gollini come sostituto - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDM - Napoli, il rinnovo di David Ospina è sempre più difficile: piace Gollini come sostituto - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDM - Napoli, il rinnovo di David Ospina è sempre più difficile: piace Gollini come sostituto - apetrazzuolo : CDM - Napoli, il rinnovo di David Ospina è sempre più difficile: piace Gollini come sostituto -