Napoli, lo fanno sul balcone e le immagini diventano virali – VIDEO (Di giovedì 26 maggio 2022) Abbiamo scritto solo qualche giorno or sono della coppia che – in barba alla folla sottostante – ha pensato bene di darsi da fare su un balcone della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano (potete leggerne qui, con tanto di VIDEO). Ebbene, Dagospia – realtà sempre attenta a dinamiche "public" – ha proposto un altro VIDEO, proveniente stavolta da Napoli, in cui un uomo e una donna pensano bene di farlo sul balcone incuranti dei passanti che riprendono la scena. Il VIDEO, girato martedì 24 maggio, è diventato presto virale ed è stato proposto anche da diverse altre realtà online (vedi Libero, altrettanto sul pezzo). Nel VIDEO della durata di tre minuti e mezzo circa – che potete vedere censurato in coda – i due sperimentano diverse posizioni, per la gioia dei guardoni ...

