Napoli | Giuffredi | “Per Di Lorenzo e Politano ascolteremo proposte | ma non abbiamo bisogno di proporli Su Mario Rui…”

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'AGENTE - Giuffredi: 'Politano e Di Lorenzo? Ascolteremo eventuali proposte, Mario Rui resterà al Napoli, Casale può d… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'AGENTE - Giuffredi: 'Politano e Di Lorenzo? Ascolteremo eventuali proposte, Mario Rui resterà al Napoli, Casale può d… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'AGENTE - Giuffredi: 'Politano e Di Lorenzo? Ascolteremo eventuali proposte, Mario Rui resterà al Napoli, Casale può d… - napolimagazine : L'AGENTE - Giuffredi: 'Politano e Di Lorenzo? Ascolteremo eventuali proposte, Mario Rui resterà al Napoli, Casale p… - apetrazzuolo : L'AGENTE - Giuffredi: 'Politano e Di Lorenzo? Ascolteremo eventuali proposte, Mario Rui resterà al Napoli, Casale p… -

Calciomercato- A '1 Football Club', in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mario, agente, tra i tanti, di Mario Rui : Alè arrivato Olivera. Come ha vissuto Mario Rui il suo arrivo E come rispondi a chi scrive che rischia il posto Tra i tuoi calciatori c'è ......ilha già bloccato un terzino sinistro, Olivera del Getafe che nell'immaginario collettivo è già il prossimo titolare sulla corsia mancina. Discorso che fa perdere le staffe a Mario,...A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Mario Rui e del ... Io vi ricordo che Mario Rui è il titolare e gioca a Napoli da cinque anni, ha ...Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano, ha parlato del futuro dei suoi assistiti alla trasmissione 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio. “Politano e Di Lorenzo Il ...