Mycroclean Italia | un successo al femminile tra le Europe’s Fastest Growing Companies del Financial Times

Leggi su fmag

(Di giovedì 26 maggio 2022) L’azienda di decontaminazione particellare guidatada Milena Baroni, e riconosciuta come Eccellenza dell’Anno 2022 da Le Fonti Awards, entra nella prestigiosa classifica della testata britannicasulle imprese cresciute più velocemente in Europa nell’ultimo anno. “Quella che oggi è una realtà imprenditoriale operante al fianco di comparti produttivi che impongono livelli di contaminazione rigorosamente controllati (come quello aerospaziale, farmaceutico e microelettronico ndr.) e che sviluppa soluzioni sostenibili, un tempo era una piccola lavanderia di paese, di proprietà dei miei nonni” – racconta Milena Baroni. “Spero che la storia dipossa in qualche modo ispirare tutte le donne che vogliono fare impresa senza rinunciare agli ...