MusicaFuoriclasse per un uomo senza Maschere | Giovanni de Falco  

(Di giovedì 26 maggio 2022) Al via stasera, alle ore 19, nel Museo della Memoria e della Pace nell’ex Convento di San Bartolomeo la tre giorni della rassegna nel centro storico di Campagna, con un concerto dell’Ensemble Panarmònia. La giornata inaugurale sarà dedicata alla presentazione del nuovo progetto della formazione di clarinetti fondata dall’indimenticato Maestro Di OLGA CHIEFFI Cosa nasconde la scelta di questa giornata, il 26 maggio, fissata da ormai ben nove edizioni, per il taglio del nastro della rassegna, che inonda ogni anno di musica il centro storico di Campagna? Il desiderio di continuare a festeggiare con una tre giorni di esibizioni, formazione, studio, il genetliaco del M°Deera maestro in qualsivoglia luogo e gli allievi, tutti indistintamente, erano i suoi figli, suoi eredi ...