mRna evita chemio in trapianti per terapia genica, studio italiano (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – In uno studio pubblicato su 'Cell', un gruppo di scienziati dell'Istituto San Raffaele-Telethon per la terapia genica (Sr-Tiget) di Milano, guidati da Luigi Naldini, ha mostrato come abbattere una delle barriere più importanti che limitano il ricorso al trapianto di cellule staminali per la terapia genica, cioè la necessità di somministrare farmaci chemioterapici prima di reinfondere nei pazienti la versione corretta delle loro cellule. Nel lavoro, finanziato da Fondazione Telethon, i ricercatori Sr-Tiget hanno combinato approcci molecolari e tecniche innovative basate sull'Rna messaggero, ottenendo "un nuovo protocollo terapeutico, per ora sperimentale, più sicuro e meno debilitante", che promette di allargare il numero di pazienti e di malattie per un cui la ...

