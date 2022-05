Advertising

infoitsport : Mou, il leader che ha riacceso ogni cuore - andreastoolbox : #Mou, il leader che ha riacceso ogni cuore -

ilmessaggero.it

C'era adrenalina nell'aria, ieri, per le strade di Roma. E come nella canzone di De Gregori, tutto si arroventava col passare delle ore. I sampietrini del centro, i palazzoni delle sconfinate ...'La finale di Tirana è la più importante della mia carriera', ha detto. È una frase imbevuta ... Per la tifoseria si è trasformato in santone e santino al tempo stesso, in quelcarismatico ... Mou, il leader che ha riacceso ogni cuore I sampietrini del centro, i palazzoni delle sconfinate periferie, i seggiolini dell'Olimpico, gli animi di tutti i romanisti. L'intuizione vincente di Mourinho è stata comprendere al volo come ravviva ...Fu la Roma, nel 2011 a portare in Italia dal Lione un ventunenne Miralem Pjanic. I principali meriti per la costruzione della rosa della Roma, Pjanic li attribuisce al ds di allora, Walter Sabatini, o ...