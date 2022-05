MotoGP | le 5 risposte attese dal GP d’Italia al Mugello Bagnaia risorgerà? Bastianini troverà continuità? Quartararo in difesa?

Leggi su oasport

(Di giovedì 26 maggio 2022) Siamo ormai ai nastri di partenza dell’attesissimo fine settimana del Gran Premio, ottavo appuntamento del Mondiale di2022. Sullo splendido scenario del tracciato delgli spunti di interesse non mancheranno. Tanti piloti avranno parecchio da giocarsi sulle colline toscane, mentre altri andranno a caccia di conferme importanti. Andiamo, quindi, ad analizzare le 5 domande più interessanti che ci attendono in vista del weekend italiano. 1 Francescosaprà svoltare dopo Le Mans? Anche se siamo solamente all’ottavo appuntamento della stagione, per “Pecco” siamo già al dentro o fuori. Dopo la vittoria di Jerez sembrava che tutto stesse andando nella giusta direzione per il ducatista. La caduta di Le Mans, invece, ha fatto sprofondare il pilota torinese in classifica generale. L’occasione del ...