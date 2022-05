MotoGP GP Italia Mugello 2022 | Bagnaia | “Il posto migliore per rimediare ai miei errori”

(Di giovedì 26 maggio 2022) “A volte glicapitano, ma il mio errore a Le Mans è stato grosso. Devo portare pazienza, ho avuto tempo di ragionare e imparare da questo errore. Ilè ilper recuperare da quel weekend. Dopo la Francia ho capito che è importante restare calmi e concentrati. Cerco di usare allenamenti su moto stradali come fossero allenamenti in palestra, mi piace e mi permette di provare nuove cose”. Lo ha detto Francesco, pilota della Ducati, durante la conferenza stampa del Gran Premio d’di. SportFace.

Al Mugello si è svolta la conferenza piloti del GP. Quartararo: 'Sono fiducioso, mi spingerò al limite, questa è una delle mie piste preferite'. ...gara domenica alle 14 live su Sky Sport...VEDI ANCHE Il team Leopard punta allacon Aprilia: se Suzuki lascia, Aprilia raddoppia2022, gli Orari TV su Sky, Tv8 e NOW TEAM DUE Il direttore sportivo dell'Aprilia, ...Correre in Italia è sempre molto emozionante ... Bisogna invertire quel trend che ha visto la Ducati numero 63 collezionare due «zeri» nei due precedenti MotoGp al Mugello. L’anno scorso Bagnaia cadde ...Si parla tanto di sorpassi dififcili in MotoGP e dell'incidenza dell'aerodimanica in questo aspetto che limita spettacolo per il pubblico e occasioni per i piloti. Ecco cosa ne pensa Marc: "Limitare l ...