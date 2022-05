Mota - Gytkjaer per il Monza | Berra tiene vivo il Pisa | il film del match

(Di giovedì 26 maggio 2022) Ilvince l'andata della finale playoff di Serie B battendo per 2 - 1 ilall'U - Power Stadium. A segnoCarvalho eper la squadra di Stroppa, al 93' il gol degli ospiti con ...

Il Monza vince l'andata della finale playoff di Serie B battendo per 2 - 1 il Pisa all'U - Power Stadium. A segnoCarvalho eper la squadra di Stroppa, al 93' il gol degli ospiti con Berra. Domenica sera il ritorno all'Arena Garibaldi... Di Gregorio; Caldirola, Marrone, Pirola (39 st Sampirisi); Molina, Mazzitelli (13 st D'Alessandro), Barberis, Machin (34 st Colpani), Carlos Augusto; Ciurria (13 st),Carvalho (39 st ...Il gol di Berra al 93' tiene in vita il Pisa che si giocherà le chance di accesso alla Serie A nel match di ritorno di domenica all'Arena Garibaldi. All'U-Power Stadium la spunta il Monza 2-1 al termi ...I biancorossi scappano subito con un incontenibile Dany Mota, nella ripresa raddoppiano con Gytkjaer e, quando sembravano pronti ad andare al ritorno con mezza promozione in tasca, vengono bucati da ...