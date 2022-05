Mosca: "Il porto di Mariupol è sminato e sicuro per le navi civili" | Usa, Blinken: "Putin ha fallito" (Di giovedì 26 maggio 2022) Lavrov: 'Il piano di pace dell'Italia non è serio'. Mattarella: 'La Russia deve sentire la forte pressione dell'Europa'. Media tedeschi: 'Accordo Nato per non fornire tank e jet a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 26 maggio 2022) Lavrov: 'Il piano di pace dell'Italia non è serio'. Mattarella: 'La Russia deve sentire la forte pressione dell'Europa'. Media tedeschi: 'Accordo Nato per non fornire tank e jet a ...

Advertising

SoniaLaVera : RT @valy_s: Sempre durante la telefonata #Draghi- #Putin, il pres. russo ha detto che Mosca sta facendo sforzi per garantire una navigazion… - duro_lavoro : RT @valy_s: Sempre durante la telefonata #Draghi- #Putin, il pres. russo ha detto che Mosca sta facendo sforzi per garantire una navigazion… - MarceVann : RT @valy_s: Sempre durante la telefonata #Draghi- #Putin, il pres. russo ha detto che Mosca sta facendo sforzi per garantire una navigazion… - livic751 : RT @valy_s: Sempre durante la telefonata #Draghi- #Putin, il pres. russo ha detto che Mosca sta facendo sforzi per garantire una navigazion… - CarloneDaniela : RT @valy_s: Sempre durante la telefonata #Draghi- #Putin, il pres. russo ha detto che Mosca sta facendo sforzi per garantire una navigazion… -