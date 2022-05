Morto Ciriaco De Mita | storico leader Dc ed ex premier Per Agnelli era l' intellettuale della Magna Grecia

(Di giovedì 26 maggio 2022) Non amava le semplificazioniDee questo, in un Paese che vive di scorciatoie lessicali e politiche, lo rendeva una figura singolare e spesso inarrivabile per la...

De Mita è morto oggi, 26 maggio 2022, e molti sono i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia. L'ex presidente del Consiglio e segretario della Dc, Ciriaco De Mita, è morto questa mattina alle 7 nella casa di cura Villa dei Pini di Avellino. Lo ha reso noto il vice sindaco, Walter Vigilante. Scompare così, a 94 anni, uno dei protagonisti della politica italiana. Sindaco di Nusco (Avellino) in carica, è deceduto la scorsa notte nella clinica Villa dei Pini di Avellino.