Morto Ciriaco De Mita | l’ex Presidente del Consiglio aveva 94 anni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 26 maggio 2022)Dedelquesta notte nella casa di cura Villa dei Pini, ad Avellino.94. Era ricoverato in clinica dal mese di febbraio scorso a seguito di una brutta caduta avvenuta in casa, a seguito della quale si era rotto il femore. Malgrado l’età avanzata, nonmai abbandonato la sua attività politica. Dal 2014 era infatti il sindaco di Nusco, un comune con meno di 4 mila abitanti, situato in provincia di Avellino. Era il posto in cui Deera nato. MorteDe, protagonista della Prima RepubblicaDeè stato uno dei protagonisti della cosiddetta prima ...