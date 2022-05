Morto Ciriaco De Mita | Bellanova | “Un pezzo importante della storia politica del Paese”

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Morto l'ex premier Ciriaco De Mita. #ANSA - Agenzia_Ansa : L'ex presidente del Consiglio e segretario della Dc, Ciriaco De Mita, è morto questa mattina alle 7 nella sua abita… - fanpage : È morto #CiriacoDeMita, l'ex presidente del Consiglio e attuale sindaco di Nusco si è spento stamane - Bianca34874951 : RT @rtl1025: ?? Si terranno domani alle 18.30 nella chiesa di Sant'Amato a Nusco i funerali dell'ex leader democristiano Ciriaco #DeMita mor… - lucafaccio : Morto Ciriaco De Mita, ex presidente del Consiglio e storico segretario della Dc. Dalla Balena bianca ai duelli sul… -

De Mita, su affaritaliani.it il cordoglio del filosofo Massimo Cacciari 'La morte diDe Mita mi addolora profondamente come quella di un amico con cui ho dialogato fin dagli Anni ...'Oggi per me è una giornata che mi riempie di tristezza, èDe Mita, un leader politico che ho sostenuto, stimato e con il quale ho avuto occasione di collaborare per diversi anni, ...Penso che De Mita sia l’uomo che ha trascinato alla morte la Prima Repubblica e quindi la democrazia italiana. È morto De Mita, Ciriaco De Mita, grande capo della Democrazia Cristiana (soprattutto nei ...ROMA - "È scomparso Ciriaco De Mita. Un pezzo importante della storia politica del Paese e del Mezzogiorno. Alla sua famiglia le più sentite ...