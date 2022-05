Mondiale ILCA 7 | sono quattro gli italiani qualificati alla Gold Fleet

(Di giovedì 26 maggio 2022) Giornata decisiva per le qualificazioniche sorride aSpadoni, Chiavarini. Coccoluto Giorgetti e Peroni ad accederefase finale e a giocarsi le posizioni che contano nella parte conclusiva nel Campionato del Mondo messicano., ecco gliSolito vento e solite condizioni meteo impegnative che regalano a Giovanni Coccoluto Giorgietti due quinti posti nelle due prove di giornata, permettendogli un balzo in classifica che vale la qualificazione. La classifica finale vede rispettivamente Bernaz, per la Francia, Hanson, per la Gran Bretagna, e Vadnai, per l’Ungheria, a dominare il podio. Spadoni risulta il primo degli ...

