Mole | il nuovo videoclip “Sig Riva” aspettando l’album “Burkina Fuzz”

"Sig. Riva" è il primo videoclip estratto da nuovo album di Mole dal titolo "Burkina Fuzz", in uscita martedì 21 giugno per Aldebaran Records. Mole, nome d'arte dell'MC, cantante e produttore bellunese Andrea Riva, attivo nella scena Hip-Hop del Nord Est già dalla fine degli Anni '90, ha sviluppato un sound del tutto personale mescolando elementi che partendo dalla musica black si evolvono in elettronica, dub e jazz. "Sig. Riva" è una ballad dal ritmo sincopato, che mescola beat electro con chitarre e tastiere, dove la voce arricchita da una delicata effettistica conduce l'ascoltatore in un viaggio liquido. Mole da sempre si serve di immagini figurate per raccontare il suo punto di vista su quello che lo

