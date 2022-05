Modello 730/2022, come detrarre (o restituire) il bonus vacanze (Di giovedì 26 maggio 2022) Tra i dati precaricati dall’Agenzia delle Entrate nel Modello precompilato disponibile dal 23 maggio, c’è anche il bonus vacanze. Chi ha utilizzato il voucher dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 troverà già indicata nella dichiarazione dei redditi pronta all’uso la detrazione del 20%. Il Modello 730/2022 ha recepito la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per l’utilizzo del bonus vacanze. Il bonus è stato utilizzato per l’80% in forma di sconto sul corrispettivo dovuto per il soggiorno, mentre per il 20% è recuperato come detrazione in dichiarazione dei redditi 2022, in caso di fruizione nel 2021. bonus vacanze, come può essere usato nel 730/2022 La ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 26 maggio 2022) Tra i dati precaricati dall’Agenzia delle Entrate nelprecompilato disponibile dal 23 maggio, c’è anche il. Chi ha utilizzato il voucher dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 troverà già indicata nella dichiarazione dei redditi pronta all’uso la detrazione del 20%. Il730/ha recepito la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per l’utilizzo del. Ilè stato utilizzato per l’80% in forma di sconto sul corrispettivo dovuto per il soggiorno, mentre per il 20% è recuperatodetrazione in dichiarazione dei redditi, in caso di fruizione nel 2021.può essere usato nel 730/La ...

