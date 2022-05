Mkhitaryan all’Inter, ci siamo: innesto a sorpresa del club nerazzurro (Di giovedì 26 maggio 2022) Colpo di mercato a sorpresa dell’Inter per la prossima stagione: i nerazzurri hanno raggiunto l’accordo con Henrikh Mkhitaryan, calciatore reduce da una stagione positiva con la maglia della Roma. La stagione dell’Inter è stata nel complesso all’altezza, il rendimento della squadra è stato positivo nonostante i tanti cambiamenti in stagione, dall’allenatore ai calciatori. Il dirigente Marotta si è confermato uno dei migliori in circolazione, le ultime sessioni di mercato sono state a basso costo e la squadra non si è indebolita di molto. Gli arrivi di calciatori come Dumfries, Calhanoglu e Dzeko si sono confermati azzeccati. L’Inter ha piazzato un colpo per la prossima stagione, a sorpresa: è fatta per Henrikh Mkhitaryan. Il trequartista armeno è in scadenza di contratto con la Roma e la decisione comune è stata ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 26 maggio 2022) Colpo di mercato adell’Inter per la prossima stagione: i nerazzurri hanno raggiunto l’accordo con Henrikh, calciatore reduce da una stagione positiva con la maglia della Roma. La stagione dell’Inter è stata nel complesso all’altezza, il rendimento della squadra è stato positivo nonostante i tanti cambiamenti in stagione, dall’allenatore ai calciatori. Il dirigente Marotta si è confermato uno dei migliori in circolazione, le ultime sessioni di mercato sono state a basso costo e la squadra non si è indebolita di molto. Gli arrivi di calciatori come Dumfries, Calhanoglu e Dzeko si sono confermati azzeccati. L’Inter ha piazzato un colpo per la prossima stagione, a: è fatta per Henrikh. Il trequartista armeno è in scadenza di contratto con la Roma e la decisione comune è stata ...

Advertising

Gazzetta_it : Mkhitaryan all'Inter, ci siamo! Ha deciso, lascia la Roma - CorSport : #Mkhitaryan all'#Inter, è fatta ?? - marcoconterio : ?????? Henrikh #Mkhitaryan all'#Inter. Per il @CorSport affare chiuso: contratto biennale a 3,5 milioni di euro a stagione. - CalcioWeb : Innesto a sorpresa in casa #Inter: è fatta per l'arrivo a parametro zero di #Mkhitaryan, l'armeno lascia la Roma - DonaFCIM : #Mkhitaryan all' #Inter, è fatta! (vedremo…) -