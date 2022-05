Milano, anziana uccisa in casa a Melzo: cadavere fatto a pezzi. Indagini in corso (Di giovedì 26 maggio 2022) Era stato fatto a pezzi il corpo della donna di 84 anni trovata in avanzato stato di decomposizione nella sua casa di Melzo nel Milanese. Indagano i carabinieri che, con il pm di turno, stanno sentendo i parenti dell’anziana. A trovare il cadavere, mercoledì mattina, una parente che ha dato l’allarme. La donna aveva tre figlie che non vivevano con lei. L'articolo proviene da Il fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Era statoil corpo della donna di 84 anni trovata in avanzato stato di decomposizione nella suadinel Milanese. Indagano i carabinieri che, con il pm di turno, stanno sentendo i parenti dell’. A trovare il, mercoledì mattina, una parente che ha dato l’allarme. La donna aveva tre figlie che non vivevano con lei. L'articolo proviene da IlQuotidiano.

