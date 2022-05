Milan, trovato il sostituto di Ibra: c’è l’affondo per l’azzurro! (Di giovedì 26 maggio 2022) Il Milan campione d’Italia pensa già al suo futuro e a come costruire una squadra che possa ripetersi anche il prossimo anno, investendo sui giovani. E’ di ieri la notizia che Zlatan Ibrahimovic dovrà stare fuori dal campo per almeno 4 mesi, dopo l’operazione subita. Quindi il solo Giroud, affiancato dal nuovo acquisto Origi, potrebbe all’inizio non bastare. Scamacca Calciomercato MilanSecondo la Gazzetta dello Sport quindi, Maldini e Massara sono alla ricerca del personaggio in cerca d’autore che possa sostituire Ibra. La scelta ricadrà fortemente su Scamacca, il quale potrebbe dunque essere il secondo acquisto in pectore dei rossoneri. Leggi su rompipallone (Di giovedì 26 maggio 2022) Ilcampione d’Italia pensa già al suo futuro e a come costruire una squadra che possa ripetersi anche il prossimo anno, investendo sui giovani. E’ di ieri la notizia che Zlatanhimovic dovrà stare fuori dal campo per almeno 4 mesi, dopo l’operazione subita. Quindi il solo Giroud, affiancato dal nuovo acquisto Origi, potrebbe all’inizio non bastare. Scamacca CalciomercatoSecondo la Gazzetta dello Sport quindi, Maldini e Massara sono alla ricerca del personaggio in cerca d’autore che possa sostituire. La scelta ricadrà fortemente su Scamacca, il quale potrebbe dunque essere il secondo acquisto in pectore dei rossoneri.

