Milan | Tomori | “Abbiamo una squadra forte Siamo felici” VIDEO

Advertising

OptaPaolo : 0,66 - Tra i difensori centrali con almeno 30 presenze, #Tomori è quello con cui la sua squadra ha subito meno gol… - pietroraffa : Fik Tomori in versione Eminem. Solo l'@acmilan regala momenti così. Solo il Milan. Campioni d'Italia. E tanti… - AlfredoPedulla : #Pioli, #Ibra, #Leao, #Theo, #Tonali, #Maignan, #Tomori, #Giroud, tutti. Ma questo ???? #Milan ha un nome e un cognom… - gilnar76 : Tomori: «Orgoglioso dello scudetto, sulla tenuta difensiva…» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - sportli26181512 : Tomori a MTV: 'Sono felice e orgoglioso di questo scudetto. E' sempre importante subire pochi gol': Fikayo Tomori,… -

... ha riportato ilin Champions dopo otto lunghe stagioni, ha fatto il secondo posto in ...Kjaer sostituirsi con una coppia di timidi conigli come usciti da un cilindro magico targato- ...Migliore giocatore del torneo: Fikayo) Ha solo 22 anni, 23 da compiere e sembra un veterano. Classe cristallina suprema, eccelsa. Intelligenza tecnico tattica, difensore jolly può ...Il primo è Sven Botman, da tempo nel mirino del Milan e che andrebbe a rinforzare una linea tenuta su dalle straordinarie prove di Kalulu e Tomori. Kjaer è un incognita e Romagnoli andrà via. A ...Il difensore inglese sorride per il titolo ottenuto con i rossoneri e si esalta per i pochi gol subiti in campionato ...