Milan | Kalulu | 'Non ho giocato per 4 mesi | prima volta da centrocampista Avrei mentito a Pioli | la pressione'

AntoVitiello : Terminato da poco l'incontro in sede a Casa #Milan con l'agente di #Kalulu. Colloquio molto positivo, serve sistema… - AntoVitiello : L'agente di Pierre #Kalulu a Milano, parlerà con la dirigenza del #Milan del rinnovo (con adeguamento economico) de… - Maglia_DaCalcio : Kalulu su Ibrahimovic: «Nel mio adattamento mi è stato spesso accanto» - Milan News 24 - la_rossonera : ????? Kalulu: 'A Lione ci allenavano in un modo particolare, Ibra mi chiedeva...' #SempreMilan #Milan - sportli26181512 : Kalulu: 'L'esordio l'ho fatto fuori posizione, ma avrei fatto di tutto pur di entrare' -

... Kessie, Bennacer, Rebic, Leao, Theo Hernandez, Florenzi, Krunic,…. E perché no, ... Migliore giocatore del torneo: Fikayo Tomori () Ha solo 22 anni, 23 da compiere e sembra un ...... ha riportato ilin Champions dopo otto lunghe stagioni, ha fatto il secondo posto in ...sostituirsi con una coppia di timidi conigli come usciti da un cilindro magico targato Tomori -, ed ...Milan, capitolo rinnovi: si vuole blindare Leao. Manca l'intesa tra la proposta della società e le richieste del portoghese ...Uno dei protagonisti della stagione del Milan è stato, senza dubbio, Pierre Kalulu. Il difensore, arrivato per pochi migliaia di euro, è diventato il simbolo della sostenibilità unita alla qualità. Ch ...