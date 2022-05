Milan-Investcorp | trattativa saltata Al Ardhi | “Non abbiamo raggiunto accordo commerciale con Elliott”

(Di giovedì 26 maggio 2022) È ufficialmentelatra, il fondo arabo che si era interessato a rilevare ildalla controparte statunitense. Dopo le voci di un raffreddamento della pista che portava il club rossonero verso un futuro nelle mani della società del Medio Oriente, arriva l’ufficialità di Mohammed Al, proprietario del fondo: “discusso consu un potenziale investimento nel. Come può capitare in questo tipo di affari, non è statoundeciso di comunedi interrompere i colloqui. Auguriamo il meglio alper la prossima stagione e ...

sportface2016 : +++#Milan, niente accordo #Elliott-#Investcorp: trattativa chiusa+++ - AntoVitiello : 20 maggio (Reuters) - #Investcorp ha sospeso i suoi piani per l'acquisto del #Milan, ha detto venerdì a #Reuters un… - capuanogio : ?? #Investcorp si è ritirata dalla corsa per l’acquisizione del #Milan (#Reuters) - SempreMilanit : ??? L'annuncio del presidente del fondo #Investcorp Mohammed Al Ardhi #SempreMilan #Milan - CalcioNews24 : Stop alla trattativa tra #Investcorp e il #Milan ? -

Non è ancora ufficiale ma la cessione dela Redbird , il fondo americano che al fotofinish ha bruciatoè solo questione di tempo. A motivare il dietrofront di Elliott è Marco Bellinazzo. L'esperto di economia sportiva del ...Dopo lo scudetto lo stadio di proprietà L'offerta di, il fondo del Qatar che nelle ... il quale sarebbe stato successivamente scaricato sulstesso. Invece, la vecchia proprietà ...Mohammed Al Ardhi, presidente di Investcorp, ha annunciato attraverso il proprio profilo di Twitter che il fondo arabo non ha raggiunto un accordo con Elliott per l'acquisto del Milan e per ...È ufficialmente saltata la trattativa tra Elliott e Investcorp, il fondo arabo che si era interessato a rilevare il Milan dalla controparte statunitense. Dopo le voci di un raffreddamento della pista ...