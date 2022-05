(Di giovedì 26 maggio 2022)ha recentementeto un nuovo aggiornamentoper Windows 11, data la tempistica, questo è solo un pacchetto opzionale di miglioramenti che gli utenti possono scaricare manualmente da Windows Updatedi Windows 11, include diverse modifiche degne di nota, ma senza dubbio la più importante è l’arrivo di Windows Spotlight sul desktop di Windows. La funzionalità è disponibile da un po’ di tempo come parte del programma Windows Insider, ed ora sta per essere pubblicata per tutti i dispositivi Windows 11 nel canale di produzione. Sebbene sia attualmente parte di un aggiornamento opzionale, Windows Spotlight sul desktop raggiungerà l’ampia disponibilità quandodistribuirà il prossimo pacchetto di ...

Advertising

tuttoteKit : #Microsoft: rilascia l'aggiornamento cumulativo KB5014019 #Windows11 #tuttotek - parsifal32 : Da qualche anno la Microsoft rilascia i propri sistemi operativi anche con un antivirus preinstallato che è stato… - darkokerim : RT @sulsitodisimone: 24 Maggio 1993 - La Microsoft rilascia Windows NT - PicoPaperopoli : ?? #24Maggio 1993 - La Microsoft rilascia Windows NT. ?? ?? #AccaddeOggi - Accadde_Oggi : 1993 - La Microsoft rilascia Windows NT #AccaddeOggi -

HTML.it

Quandole patch di sicurezza per Windows, i ricercatori pubblicano exploit proof - of - concept (PoC) su GitHub per testare l'efficacia dell'aggiornamento. Stavolta però qualcuno ha ...ha aggiunto che dopo l'installazione degli aggiornamenti di maggio possono verificarsi problemi durante l'utilizzo dei protocolli NPS, RRAS, EAP e PEAP, tutti comunemente sfruttati per ... Microsoft rilascia le patch per Active Directory Due PoC installano Cobalt Strike su Windows con cui i cybercriminali accedono alle reti di aziende e ricercatori per rubare dati dei clienti.Microsoft ha rilasciato le patch per Active Directory che risolvono i problemi di autenticazione di Windows Server dopo gli update di maggio.