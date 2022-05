Michelle Hunziker si dichiara “single”: è già finita la storia con Giovanni Angiolini? (Di giovedì 26 maggio 2022) Dopo la fine della storia d’amore con Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker è stata paparazzata in compagnia di Giovanni Angiolini, famoso medico ed ex concorrente del “Grande Fratello”. In giro si vocifera che stiano insieme, ma i due non hanno mai ufficializzato la storia d’amore. Adesso il settimanale “Oggi” dice che la conduttrice televisiva si dichiara “single” alle persone a lei vicine. In questo articolo vi riportiamo le ultime news su Michelle Hunziker. (Continua dopo la foto…) La carriera e la vita privata di Michelle Hunziker Michelle Hunziker è una delle conduttrici più famose della televisione italiana, nonché una delle più amate dal ... Leggi su tvzap (Di giovedì 26 maggio 2022) Dopo la fine dellad’amore con Tomaso Trussardi,è stata paparazzata in compagnia di, famoso medico ed ex concorrente del “Grande Fratello”. In giro si vocifera che stiano insieme, ma i due non hanno mai ufficializzato lad’amore. Adesso il settimanale “Oggi” dice che la conduttrice televisiva si” alle persone a lei vicine. In questo articolo vi riportiamo le ultime news su. (Continua dopo la foto…) La carriera e la vita privata diè una delle conduttrici più famose della televisione italiana, nonché una delle più amate dal ...

