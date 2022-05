“Mezzanotte”, il brano dell’estate 2022 di Ana Mena (Di giovedì 26 maggio 2022) Tra le artiste più amate in Spagna con numeri da record è pronta a farci ballare sulle note del suo nuovo singolo Dopo essersi fatta conoscere e amare dal pubblico italiano collaborando con artisti come Rocco Hunt, Fred De Palma e Federico Rossi, Ana Mena è pronta a farci ballare tutta l’estate sulle note di “Mezzanotte” (Epic / Sony Music), il nuovo brano, fuori venerdì 3 giugno e da ora in pre-save e pre-add: https://bit.ly/ Mezzanotte “Mezzanotte” è prodotta da Andres Torres e Mauricio Rengifo e mixata da Tom Norris. L’adattamento italiano del testo è stato curato da Jacopo Ettorre. Ana Mena si sta affermando come una delle artiste più amate nella nuova scena pop e urban con un’importante allure internazionale grazie ai successi che sta ottenendo in America Latina, Francia e ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 26 maggio 2022) Tra le artiste più amate in Spagna con numeri da record è pronta a farci ballare sulle note del suo nuovo singolo Dopo essersi fatta conoscere e amare dal pubblico italiano collaborando con artisti come Rocco Hunt, Fred De Palma e Federico Rossi, Anaè pronta a farci ballare tutta l’estate sulle note di “” (Epic / Sony Music), il nuovo, fuori venerdì 3 giugno e da ora in pre-save e pre-add: https://bit.ly/” è prodotta da Andres Torres e Mauricio Rengifo e mixata da Tom Norris. L’adattamento italiano del testo è stato curato da Jacopo Ettorre. Anasi sta affermando come una delle artiste più amate nella nuova scena pop e urban con un’importante allure internazionale grazie ai successi che sta ottenendo in America Latina, Francia e ...

