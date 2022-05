Mertens Lazio, il belga candidato principale per il ruolo di vice Immobile (Di giovedì 26 maggio 2022) Mertens Lazio, il belga potrebbe essere il colpo a sorpresa in attacco per il ruolo di vice Immobile: lo vuole Sarri In casa Lazio la pista Mertens comincia a prendere concretamente forma. Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti, il belga, 35 anni compiuti a maggio, sta trattando il rinnovo con il Napoli ma non ha ancora raggiunto un accordo e si sta dunque cominciando a guardare intorno. La Lazio, con Sarri suo grande estimatore, potrebbe mettere sul piatto un biennale con opzione per il terzo anno da 1.5-2 milioni a stagione. Il belga potrebbe alternarsi con Immobile ma anche giocare con lui in alcuni momenti delle partite. La pista è dunque da monitorare con grande ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 maggio 2022), ilpotrebbe essere il colpo a sorpresa in attacco per ildi: lo vuole Sarri In casala pistacomincia a prendere concretamente forma. Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti, il, 35 anni compiuti a maggio, sta trattando il rinnovo con il Napoli ma non ha ancora raggiunto un accordo e si sta dunque cominciando a guardare intorno. La, con Sarri suo grande estimatore, potrebbe mettere sul piatto un biennale con opzione per il terzo anno da 1.5-2 milioni a stagione. Ilpotrebbe alternarsi conma anche giocare con lui in alcuni momenti delle partite. La pista è dunque da monitorare con grande ...

AlfredoPedulla : #Mertens, contatto con #Sarri. Ma precedenza e priorità alla trattativa rinnovo con il #Napoli (presto incontro). S… - CMondavio : RT @fbmaarket: La Lazio ha offerto un contratto biennale a Mertens. Il giocatore avrà un ultimo incontro con De Laurentiis se non rinnova i… - ZonaBianconeri : RT @FraLauricella: La #roma vince la #ConferenceLeague 1-0 con gol di #zaniolo. Offerta dell’Inter per #dybala. #pogba prepara il ritorn… - LALAZIOMIA : Gazzetta: Sarri vuole Mertens alla Lazio, farebbe il vice Immobile (Ciro + Ciro) - ilNapolista - FraLauricella : La #roma vince la #ConferenceLeague 1-0 con gol di #zaniolo. Offerta dell’Inter per #dybala. #pogba prepara il r… -