(Di giovedì 26 maggio 2022) Driespotrebbe salutaree l’azzurro qualora non arrivare l’intesa con la società. Rinnovo in stand-by, alternativa a. Quale sarà il futuro di Dries? L’attaccante belga del club partenopeo ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2022 e non ha ancora rinnovato. Il sodalizio, però, potrebbe non essere giunto alla fine. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SerieANews

... ma per il momento gli indizi non portano a nessunacerta. Altro top che andrà in ... Se di Insigne si sa del passaggio in MLS a Toronto, dovrebbero salutare il Vesuvio anche Dries, ...Paul Pogba può essere il nome che spariglia le carte, a seconda della suacon le due ... Problema ingaggio per Bernardeschi e, in attacco le idee portano sempre a Pinamonti e Caputo. Mertens, destinazione a sorpresa: doccia fredda Napoli, tifosi gelati eulofeu, il Napoli spinge per lo spagnolo: la destinazione sarebbe gradita ... che dietro Osimhen, al posto di Mertens. (Napoli Magazine) Ne parlano anche altre testate I bianconeri potrebbero ...innovo Mertens, stipendio e non solo ... c'è chi gli ha prospettato un trasferimento in Qatar: destinazione che non lo scalda e alla quale apre poco, preferendo - semmai - gli Stati Uniti. (AreaNapoli ...