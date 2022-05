Meghan e Harry | “100 milioni di dollari già versati” | affare disastroso | tutto ripreso dalle telecamere

Leggi su direttanews

(Di giovedì 26 maggio 2022) I Sussex non hanno fatto bene i conti: il progetto lavorativo mette a rischio la privacy della Royal Family, la Regina non ne sarà felice(Ansafoto)Come sappiamo ormai da mesi i Sussex hanno deciso di allontanarsi definitivamente dalla vita di Palazzo e da tutti i doveri, buttandosi una volta per tutte nell’imprenditoria. Prima Spotify con i podcast, poi l’autobiografia died infine la docuserie targata Netflix. Diverse indiscrezioni vociferano sul fatto che gli introiti non andrebbero a gonfie vele e che i duchi abituati alla vita a Buckingham Palace siano un po’ in crisi e a corto d’idee. Diversi esperti hanno anche sottolineato che sopratpotrebbe pensare di riallacciare i rapporti con la famiglia per evitare di finire alla deriva, ma a parte i pettegolezzi non si ...