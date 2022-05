Medicina dello sport, Maurizio Casasco (Fmsi) confermato presidente europeo (Di giovedì 26 maggio 2022) Maurizio Casasco, presidente della Fmsi, la Federazione Medico sportiva Italiana, è stato confermato oggi all'unanimità presidente dell'EFSMA, la Federazione Europea dei Medici dello sport riunitasi a Brighton. Casasco guida la Federazione italiana e sta guidando quella europea dal novembre 2017. “Sono molto onorato per questa conferma - ha dichiarato Casasco - e voglio ringraziare tutti i colleghi europei per la grande fiducia che hanno confermato nei miei confronti. Un grazie particolare alla Federazione Medico sportiva Italiana per il suo contributo fondamentale che da 93 anni contribuisce a rendere la Medicina sportiva ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022)della, la Federazione Medicoiva Italiana, è statooggi all'unanimitàdell'EFSMA, la Federazione Europea dei Mediciriunitasi a Brighton.guida la Federazione italiana e sta guidando quella europea dal novembre 2017. “Sono molto onorato per questa conferma - ha dichiarato- e voglio ringraziare tutti i colleghi europei per la grande fiducia che hannonei miei confronti. Un grazie particolare alla Federazione Medicoiva Italiana per il suo contributo fondamentale che da 93 anni contribuisce a rendere laiva ...

