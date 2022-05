Mattarella a Napoli venerdì 27 maggio | le limitazioni al trasporto pubblico

(Di giovedì 26 maggio 2022) A seguito della visita istituzionale del Presidente della Repubblica, Sergio, a27, potranno verificarsi alcuni disservizi. Anm informa che a seguito della visita istituzionale del Presidente della Repubblica, Sergio27, potranno verificarsi disservizi per leimposte al transito dei mezzi pubblici in alcune strade cittadine, in particolare

Advertising

rep_napoli : Morto De Mita, domani funerali a Nusco con Mattarella: 'L'Irpinia e la Campania perdono il faro della politica' [di… - rep_napoli : Morto De Mita, domani funerali a Nusco con Mattarella: 'L'Irpinia e la Campania perdono il faro della politica' [di… - BraxLollo : RT @lucianoghelfi: I funerali di #CiriacoDeMita si svolgeranno alle 18,30 di domani nella sua #Nusco. Ci sarà anche #Mattarella, che raggiu… - comedian72 : RT @rep_napoli: Morto De Mita, domani funerali a Nusco con Mattarella: 'L'Irpinia e la Campania perdono il faro della politica' [di Antonio… - rep_napoli : Morto De Mita, domani funerali a Nusco con Mattarella: 'L'Irpinia e la Campania perdono il faro della politica' [di… -

NapoliToday

... Sergio, di rendere omaggio alla salma. Infatti, il capo dello Stato domani, infatti, sarà acon il presidente algerino per una visita ufficiale. Quindi, i funerali si celebreranno ......ardente allestita nella casa di famiglia una delle ultime uscite pubbliche di De Mita lo scorso XXI novembre quando vieni al teatro San Carlo diper la prima dell' Otello di Martone... Mattarella a Napoli, limitazioni al transito dei mezzi pubblici in alcune strade cittadine ROMA (ITALPRESS) – “L’Algeria da tempo per l’Italia è un partner strategico per quanto riguarda l’energia, oltre che per diversi altri aspetti. E noi siamo riconoscenti all’Algeria per l’ulteriore int ...Alla cerimonia funebre parteciperà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. - NUSCO (AVELLINO), 26 MAG - Si terranno domani alle 18.30 nella chiesa di Sant'Amato a Nusco i funerali dell ...