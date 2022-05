Martina Franca entusiasta si prepara a ospitare le riprese del suo nuovo film, tratto da un romanzo di Alessandro Baricco (Di giovedì 26 maggio 2022) Angelina Jolie girerà a Martina Franca, in provincia di Taranto, alcune scene del suo nuovo film. Arriverà tra poco più di una settimana. Ad annunciare l’arrivo dell’attrice e regista, Gianfranco Palmisano, assessore ai lavori pubblici del Comune con un post, naturalmente entusiasta, sul suo profilo Facebook. Angelina Jolie, una star in missione dal 2001 guarda le foto Leggi anche › Brad Pitt e Angelina Jolie, la guerra infinita: lui la denuncia per ... Leggi su iodonna (Di giovedì 26 maggio 2022) Angelina Jolie girerà a, in provincia di Taranto, alcune scene del suo. Arriverà tra poco più di una settimana. Ad annunciare l’arrivo dell’attrice e regista, Gianfranco Palmisano, assessore ai lavori pubblici del Comune con un post, naturalmente, sul suo profilo Facebook. Angelina Jolie, una star in missione dal 2001 guarda le foto Leggi anche › Brad Pitt e Angelina Jolie, la guerra infinita: lui la denuncia per ...

