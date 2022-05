Marilyn Manson, giudicato impresentabile un caso di molestie sessuali (Di giovedì 26 maggio 2022) Marilyn Manson e le molestie sessuali: Alla Corte Suprema di Los Angeles archiviate le accuse da parte dell’assistente Ashley Walters, in quanto carenti ed oltre i termini di prescrizione. Marilyn Manson e il caso di molestie sessuali: i dettagli dell’archivio Il giudice Michael Stern così si è espresso : “la querelante ha addotto troppi pochi fatti e troppo tardi”, poi ribadisce: La Walters dichiara di essere stata a conoscenza delle azioni contro di lei nel momento in cui ha lasciato il suo impiego. Pertanto, da allora fino all’azione legale sono passati nove o dieci anni, ben oltre i due previsti dalla prescrizione. Giudice Michael Stern a Cbs News Tra i racconti dell’assistente sorprende quello della prima volta in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 26 maggio 2022)e le: Alla Corte Suprema di Los Angeles archiviate le accuse da parte dell’assistente Ashley Walters, in quanto carenti ed oltre i termini di prescrizione.e ildi: i dettagli dell’archivio Il giudice Michael Stern così si è espresso : “la querelante ha addotto troppi pochi fatti e troppo tardi”, poi ribadisce: La Walters dichiara di essere stata a conoscenza delle azioni contro di lei nel momento in cui ha lasciato il suo impiego. Pertanto, da allora fino all’azione legale sono passati nove o dieci anni, ben oltre i due previsti dalla prescrizione. Giudice Michael Stern a Cbs News Tra i racconti dell’assistente sorprende quello della prima volta in ...

