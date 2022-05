(Di giovedì 26 maggio 2022) Dopo due anni di sosta, grazie al sostegno di diversi donatori e alla collaborazione consolidata con le scuole dell’isola, sono ripartite in presenza anche ale attività dei ““, il progetto di educazione all’ambiente e alla sostenibilità promosso daOnlus che si rivolge alle classi primarie delle isole minori italiane. Il percorso ha interessato l’Istituto Comprensivo Ippolito Nievo, guidato dalla Dirigente Scolastica Sonia Fucito e ha visto coinvolti circa 200 trae alunne delle classi primarie dei plessi “G. Salvia” e “IV Novembre”, e i loro docenti, in attività didattiche finalizzate a sensibilizzare le nuove generazioni alla conoscenza del territorio e alla cultura della sostenibilità, al fine di trasmettere valori di tutela e salvaguardia dell’ambiente ai ...

Advertising

Il Denaro

... sono ripartite in presenza anche ale attività dei ' Delfini Guardiani ', il progetto di educazione all'ambiente e alla sostenibilità promosso daOnlus che si rivolge alle classi ...... con il Vesuvio da una parte, la collina di Posillipo dall'altra edi fronte, per allestire ... dall'assessore De Jesu e dal presidente diCarmine Esposito. Della compagine giudicatrice ... Marevivo, a Capri tornano i Delfini Guardiani: 200 alunni adottano la spiaggia di Marina Grande - Ildenaro.it Dopo due anni di sosta, grazie al sostegno di diversi donatori e alla collaborazione consolidata con le scuole dell’isola, sono ripartite in presenza anche a Capri le attività dei “Delfini Guardiani“, ...Anche quest’anno Gin Mare incrementa le sue iniziative di pulizia dei mari nel Golfo di Napoli con l’attività di Mare Mio e la collaborazione tecnica di Marevivo ... per il 2022 il progetto Gin Mare a ...