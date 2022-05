Mara Sattei | che mette la voce sul ritorno alla musica di Fedez con Tananai

(Di giovedì 26 maggio 2022) L’estate può ufficialmente iniziare. Dal 3 giugno 2022, in realtà, data di uscita del nuovo singolo di, che tornadopo la malattia, insieme al femonemole del momento,, e. LA DOLCE VITA è il titolo della canzone che tutti i fan non vedono l’ora di ascoltare, ma soprattuto di bre nelle spiagge italiane. Un nome poco conosciuto dal pubblico mainstream, quello dell’artsita femminile del brano, che però ha già raggiunto la fama nazionale nel pop-rap per i Gen Z. Vi raccomandiamo...di nuovo sul palco con, il bacio manda in delirio i fan(1995) è infatti ...

Advertising

Fedez : LA DOLCE VITA con ?Tananai? e Mara Sattei fuori il 3 Giugno ???????????? L’estate può ufficialmente iniziare ?? - RadioItalia : Fedez, Tananai e Mara Sattei annunciano “La dolce vita”, un nuovo singolo in uscita il 3 giugno! Pronti a cantarla… - defenceless4LT : RT @Fedez: LA DOLCE VITA con ?Tananai? e Mara Sattei fuori il 3 Giugno ???????????? L’estate può ufficialmente iniziare ?? - isaMilk9 : RT @SlKim: Qui è quando mi confermate che Mara Sattei si chiama così e non state scambiando le iniziali - lovaylor : RT @Fedez: LA DOLCE VITA con ?Tananai? e Mara Sattei fuori il 3 Giugno ???????????? L’estate può ufficialmente iniziare ?? -

Matta, ex Amici e X - Factor, è una cantante che assieme a Fedez e Tananai canterà il singolo "La dolce vita". L'articolo Chi è, ex Amici e X - Factor: canzoni, fratello, "La Dolce Vita" proviene da True ...Esce il 3 giugno "La Dolce Vita", il nuovo singolo di Fedez con Tananai e(Columbia Records/Sony Music). Il brano, che si annuncia già tra i potenziali tormentoni dell'estate, è un cocktail colorato, in cui sonorità twist che rimandano ai grandi successi e alla ...Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) Esce il 3 giugno 'La dolce vita', il nuovo singolo di Fedez con Tananai e Mara Sattei. Si preannuncia un'estate caldissima. Le v ...A proposito il suo nome Mara Sattei, è nato invertendo il suo nome e cognome, come svelato in un’intervista a Vanity Fair: “Mara Sattei nasce da un gioco di parole fatto su Facebook anni fa perché ...