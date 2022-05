Maignan | Buffon | “Il Milan ha trovato un portiere fortissimo”

(Di giovedì 26 maggio 2022)– Gianluigidel Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Tuttomercatoweb, parlando dele di. Ecco quanto affermato. “Come le è sembrato questo campionato di Serie A vinto dal? Ilè stata la squadra più brava, perché secondo me non era la più forte: Juve e Inter a mio parere le erano superiori. La differenza l’han fatta la società, la dirigenza e l’allenatore: Pioli è stato bravissimo in questo percorso di due anni e mezzo al. Quest’anno lo è stato ancora di più perché era in una situazione nuova. Haanche un gran? Un grandissimo, i tre elementi di spicco ...

... è in buona compagnia grazie ad altri ben più famosi 'numeri 1' (Buffon, Meret, Donnarumma) che in ... rischiando tantissimo sul colpo di testa di Cabral salvato da Maignan. La svolta all'82', ...Non era facile non far rimpiangere Donnarumma Milano 13/01/2022 - Coppa Italia / Milan - Genoa / foto Image Sport nella foto: Mike Maignan L'ha detto una volta Gianluigi Buffon che simpatico o meno è ..."I tre elementi di spicco – ha aggiunto – sono stati Maignan, Theo Hernandez e Tonali. Anche Leao lo è stato, ma in maniera più discontinua. Questo vuol dire crederci insieme, avere un gruppo e un ...