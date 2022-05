Mai viste prima: giungono sulla Terra immagini spettacolari del Sole – Video (Di giovedì 26 maggio 2022) Grazie all’Extreme Ultraviolet Imager (EUI) del Solar Orbiter dell’ESA abbiamo a disposizione delle immagini davvero spettacolari del Sole. Una in particolare ci mostra il polo Sud della nostra stella. E così possiamo ammirare in primo piano le affascinanti lingue avviluppanti di plasma che trascendono i limiti sferici della stella stessa. Tali immagini provengono dal lavoro del satellite Solar Orbiter e sono datate al 30 marzo 2022, ovvero appena quattro giorni dopo che il veicolo spaziale ha superato il limite massimo del suo piano orbitale, giungendo nel punto più vicino al Sole. immagini più ravvicinate mai catturate del Sole (ESA) – www.curiosauro.itimmagini spettacolari del Sole catturate dall’EUI del Solar ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 26 maggio 2022) Grazie all’Extreme Ultraviolet Imager (EUI) del Solar Orbiter dell’ESA abbiamo a disposizione delledavverodel. Una in particolare ci mostra il polo Sud della nostra stella. E così possiamo ammirare in primo piano le affascinanti lingue avviluppanti di plasma che trascendono i limiti sferici della stella stessa. Taliprovengono dal lavoro del satellite Solar Orbiter e sono datate al 30 marzo 2022, ovvero appena quattro giorni dopo che il veicolo spaziale ha superato il limite massimo del suo piano orbitale, giungendo nel punto più vicino alpiù ravvicinate mai catturate del(ESA) – www.curiosauro.itdelcatturate dall’EUI del Solar ...

Advertising

GiusCandela : Ilary rinvia le vacanze a Sabaudia, il concorrente che vuole studiare, gli opinionisti che parlano italiano corrett… - grafuio : RT @ProfCampagna: TikTok sta provvedendo alla rimozione degli utenti che in questi giorni hanno promosso la #boilersummercup. Giusto così.… - VirtualRaven : RT @ProfCampagna: TikTok sta provvedendo alla rimozione degli utenti che in questi giorni hanno promosso la #boilersummercup. Giusto così.… - a_vicinanza : RT @TIG_italia: Ai piccoli comuni sono state affidate risorse mai viste prima e da spendere in tempi sfidanti. E mancano le competenze: una… - nodramaheree : RT @vivoinparanoia: vi rendete conto che io di queste foto non ne avevamo mai visto una e appena le ho viste sono rimasta un po' scioccata… -